Horodniceanu, trimis în judecată, în dosarul scandalului cu polițiștii Fostul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a fost trimis in judecata de catre procurori, in dosarul in care este acuzat ca și-a folosit influența pentru a incerca sa scape de amenda, dupa ce a fost oprit in trafic de catre polițiști. ”Inspecția Judiciara a exercitat acțiunea disciplinara fața de domnul procuror Daniel-Constantin Horodniceanu pentru savarșirea abaterilor disciplinare prevazute de art. 271 lit. a) și m) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecatorilor și procurorilor. Inspectorii judiciari au reținut urmatoarele: • Fapta procurorului care, fiind oprit in trafic de agenți de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

