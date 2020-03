Stiri pe aceeasi tema

- ​Christian Pulisic a oferit faza zilei: aflat în izolare la domiciliu din cauza pandemiei de coronavirus, jucatorul celor de la Chelsea a încercat sa le arate fanilor cum se pregatește.A încercat câteva scamatorii cu mingea, dar totul era sa se încheie cu o accidentare.…

- O femeie din Dambovita a decis sa vina in tara cu mama sa, decedata in Italia, pentru a o inhuma. Autoritatile insa i-au interzis sa participe la inmormantare si au izolat-o la domiciliu.

- Banca Centrala Europeana a cerut majoritatii celor 3.700 de angajati ai sai de la Frankfurt sa efectueze luni o zi de telemunca, pentru ca institutia sa poata sa isi testeze capacitatea de reactie in cazul agravarii crizei legate de epidemia de coronavirus, a declarat duminica un purtator de cuvant…

- Cu toate ca puținele curse aviatice Romania- Italia zboara mai mult goale și se ia in considerație, pe fondul agravarii crizei in Peninsula, a suspendarii oricarei legaturi aviatice intre cele doua țari, sunt romani care spun ca e ”nedrept și inuman sa ții oamenii sechestrați”. ”Plec pe jos și tot ajung…

- In cele doua zile de cand numarul celor infectați cu coronavirus a crescut alarmant in Italia, romanii care traiesc aici au incercat sa gaseasca soluții pentru a se feri de virusul care a infectat 52 de persoane in Italia și a ucis alte doua. In prezent, in Italia, sunt peste un milion și jumatate de…

- Un comitet tehnic al Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol si al aliatilor sai (OPEC +), prezidat de Arabia Saudita si Rusia, a incheiat joi, la Viena, o reuniune de trei zile, fara a se ajunge la un consens privind necesitatea reducerii productiei ca urmare a epidemiei de coronavirus din China,…

- ”Coronavirusul a aparut in orasul Wuhan, dar s-a extins rapid in regiunea Asiei de Est. Situatia a inceput in perioada Anului Nou Lunar, cand numarul de persoane care calatoresc este ridicat, fapt ce a facilitat extinderea mai rapida a virusului si pe o arie geografica mai ampla. Astfel, cazuri confirmate…

- Barcelona a pus pe ochii pe Lautaro Martinez (22 de ani), atacantul lui Inter Milano, și lua in calcul sa achite clauza de reziliere a argentinianului, care i-a dat gol pe „Camp Nou„ in grupele Ligii. Planurile blaugrana sunt date peste cap insa chiar de catre propriul capitan. Leo Messi a blocat achiziționarea…