Editorial! Lungul drum catre casa, blocat in drumurile cu sens unic Daca pe hartia autoritatilor toate aceste schimbari par sa fie de bun augur, nu de aceeasti parere sunt si locuitorii din zona. Dupa ce in mai multe zone din municipiu au fost instituite in ultimele luni sensuri unice, pentru a se decongestiona traficul, iata ca recent a venit randul cartierului Tomis Nord sa intre in atentia autoritatilor locale. Mai exact, Primaria municipiului Constanta a anuntat zilele trecute ca doua strazi importante din cartierul Nord isi vor schimba regimul de circualtei ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Strada Adamclisi va deveni cu sens unic dinspre strada Soveja catre strada Sucevei, iar pe strada Sucevei va fi instituit sens unic dinspre strada Adamclisi spre bulevardul Alexandru Lapusneanu. Primaria municipiului Constanta a anuntat zilele trecute ca doua strazi importante din cartierul Nord isi…

- Primaria municipiului Constanta a demarat lucrarile de reabilitare si modernizare a Parcului Tabacarie din municipiul Constanta.Primarul Constantei, Vergil Chitac, se arata destul de optimist in urma cu aproximativ o luna de zile in urma."Se lucreaza la reabilitarea Parcului Tabacarie. am inceput din…

- Adunarea Generala a USR Agigea a decis prin vot, in data de 28.02.2024, ca presedintele filialei, Gabriel Ciobanu, sa isi asume candidatura la functia de primar in cadrul scrutinului electoral din acest an.Stelian Ion, presedinte USR Constanta:"Gabriel Ciobanu cunoaste foarte bine comunitatea, nevoile…

- Firma castigatoare este Aliana Team Consulting SRL.Primaria comunei Cuza Voda, judetul Constanta a atribuit, prin cumparare directa, un contract ce vizeaza servicii de urbanism, mai precis realizarea unui plan urbanistic zonal pentru loturi de casa. Cumpararea s a afisat in platforma SICAP pe 22 februarie…

- Locuitorii din Tomis Nord, municipiul Constanta se pot bucura de o noua trecere pentru pietoni trasata pe strada Cismelei, in apropiere de capatul de linei CT BUS, din zona Ciresica.Lucratorii municipalitatii au trasat in dimineata zilei de 14 februarie marcajul pietonal pe strada Cismelei, iar soferii…

- Scanteia nemulțumirilor fermierilor și transportatorilor romani a aprins un de amploare, cu sute de participanți care au blocat drumurile naționale și autostrazile. Cu tractoare și camioane, coloanele de protestatari se indreapta catre București, ingreunand semnificativ traficul pe Centura Capitalei.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2A, localitatea Crucea, judetul Constanta, conducatorul unui autocamion a pierdut controlul directiei si s a rasturnat pe suprafata carosabila.Nu au rezultat victime.Traficul este oprit pe ambele sensuri de mers. ...

- La nivelul țarii, se circula in general pe un carosabil umed, cu precipitații sub forma de ploaie, potrivit Centrului Infotrafic din IGPR . Precipitații sub forma de lapovița și ninsoare sunt semnalate in zona montana a județelor; Argeș, Brașov, Buzau, Covasna, Harghita, Prahova, Vrancea, fara intensificari…