HOPE on WHEELS. În weekend, pedalează pentru Hospice Casa Speranței In acest weekend, Hospice Casa Speranței te așteapta o tura de pedalat, al doilea eveniment caritabil de ciclism – HOPE on WHEELS . Pe 14 și 15 mai, fundația HOSPICE organizeaza al doilea eveniment caritabil de ciclism – HOPE on WHEELS, un eveniment la care pasionații de bicicleta se pot inscrie gratuit, oriunde s-ar afla, in țara sau peste hotare. Peste 2.000 de oameni din țara și din strainatate s-au inscris pana acum sa transforme kilometrii parcurși pe doua roți in sume ce vor fi donate de sponsorii evenimentului pentru ingrijirea pacienților copii și adulți de la HOSPICE. Crazy Bike, o… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

