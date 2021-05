Hook N Sling, Galantis si Karen Harding lanseaza un viitor imn al petrecerilor – “The Best”

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 9 aprilie, J Balvin lanseaza o noua melodie, “Otra Noche Sin Ti”, o colaborare cu superstarul Khalid. Piesa „Otra Noche Sin Ti” vine insotita de un videoclip regizat de Colin Tilley, un apel hipnotic catre o fosta iubire. Produsa de catre Lexus și compozitorul Keityn („Tusa” și „Chica Ideal”),…

- Dupa succesul piesei “Kids In The Corner”, AMBER VAN DAY face echipa cu ILIRA pentru imnul fetelor independente „See you in tears” Single-ul ei de debut, “Kids In The Corner”, a fost folosit pentru epica scena de deschidere a serialului Netflix – „Fate: The Winx Saga” cu cateva saptamani in urma, iar…

- Alexander Oscar, cantaretul de 22 ani originar din Danemarca, lanseaza single-ul “One More Dance”. Alexander este unul dintre cei mai promitatori artist pop din Nordul Europei, cu cifre impresionante pe platformele de streaming (peste 150 milioane de ascultari) si cinci single-uri care au ocupat primele…

- Major Lazer lanseaza mult asteptatul single in limba spaniola, “Diplomatico”, alaturi de superstarul latino, Guaynaa. Piesa va fi inlcusa pe albumul “Music Is The Weapon (Reloaded)”, care se va lansa pe data de 26 Martie. De cand s-a facut cunoscut la nivel global cu hit-ul “Rebota” in 2018, artistul…

- Iubirea este una dintre ultimele ghicitori nerezolvate, pentru care ne confruntam mereu cu noi intrebari. Este un mister etern pe care Michele Morrone incearca sa-l desluseasca. Fie ca joaca rolul principal in filmul “365 Days”, fie ca este un muzician de renume international, asa cum a demonstrat anul…

- Maroon 5 anunța ca lanseaza piesa cu Meghan Thee Stallion. Melodia se va numi“Beautiful Mistakes” și va fi lansata miercurea viitoare, pe 3 martie. Baieții au postat pe Twitter versurile “fill my nights with broken dreams” saptamana trecuta și se pare ca fac parte din noul single. Excited to announce…

- Cantareț si compozitor, LILHUDDY, (alias Chase Hudson), lanseaza al doilea single intitulat „”THE EULOGY OF YOU AND ME”, un imn punk puternic. Piesa „21st Century Vampire” a marcat introducerea muzicala a lui LILHUDDY, cu un stil semnatura cultivat de anxietatea bruta și neliniștita a adolescenței din…

- Holy Molly este o artista extrem de senzuala, cu o voce a carei profunzime ramane intiparita in minte. Dupa ce primele sale patru single-uri au strans milioane de vizualizari pe YouTube și s-au auzit in țari precum Germania, Polonia, Rusia și Romania, Molly revine cu o noua piesa cu un mesaj puternic…