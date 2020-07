Hong Kong: Poliția a efectuat prima arestare sub noua lege a securității naționale în ziua în care a intrat în vigoare Poliția din Hong Kong a efectuat miercuri prima arestare sub controversata lege de securitate impusa de guvernul Chinei în urma cu mai puțin de 24 de ore, relateaza CNN.



Barbatul arestat ținea un steag negru pe care erau inscripționate cuvintele &"Independența Hong Kong-ului&", a anunțat poliția pe Twitter.



În 30 iunie șefii poliției au fost instruiți în cadrul unei ședințe ca orice persoana care flutura un steag de independența, este descoperit ca deține un astfel de steag sau scandeaza sloganuri pro-independența trebuie arestat, a declarat o sursa din cadrul poliției.



Legea…



