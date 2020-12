Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Hong Kong a arestat marti opt barbati - politicieni și activiști - acuzati ca au organizat și participat la protestele pro-democratie din vara, in fosta concesiune britanica, transmite DPA, preluata de Agerpres.

- Site-ul jurnalistului maramureșean Vasile Dale a anunțat ca doua site-uri au fost amendate pentru continuarea campaniei online. Conform surselor Libertatea, sesizarile s-au facut pentru site-urile eMarmures.ro și actualmm.ro. Primul site a reacționat și a punctat ca a depus plangere penala pentru abuz…

- Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a declarat, duminica, ca luni va fi declansata o greva la nivel national, dupa ce guvernul presedintelui Alexandr Lukasenko a raspuns in forta la protestele care cer demisia acestuia, transmite Reuters. Tihanovskaia ii daduse anterior un…

- Florin Petre, primarul din Crevedia județul Dambovița, a fost confirmat cu noul coronavirus. Edilul a facut anunțul chiar pe pagina sa de Facebook. Potrivit Digi24, in momentul in care a caștigat alegerile, primarul a organizat o petrecere cu lautari la care au participat zeci de persoane.Florin Petre,…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, este invitatul Adrianei Nedelea in emisiunea LA FIX, in care va vorbi despre alegerile parlamentare, dar și despre ce a fost greșit in strategia pentru alegerile locale și ce se va schimba in cele doua luni pana la scrutinul din 6 decembrie. Vorbim cu Rareș Bogdan…

- O unitate speciala a politiei slovace a arestat trei judecatori proeminenti si doi presupusi complici luni sub suspiciunea de coruptie in legatura cu cazul jurnalistului ucis, relateaza dpa.Politia a declarat luni pe pagina sa de Facebook ca au fost initiate proceduri penale impotriva altor…

- Un copil este torturat de mama intr-o locuința din cartierul bucureștean Giulești, iar in tot acest timp femeia filmeaza. Imaginile au ajuns pe Facebook, iar Poliția s-a autosesizat.In imagini se vede cum mama iși bate și tortureaza copilul, pentru ca a ieșit afara, pentru ca iși dorea sa…

- „Soferul a ridicat sistemele de stropire cu cativa metri inainte sa treaca pe langa colegii mei. A intors apoi de 3 ori pentru a ii umili. Ultima data a urcat cu rotile pe trotuar. Afisele USR PLUS dispar im fiecare seara. Raman afisele cu Thuma (candidatul PNL la presedintia CJ, posesor al unei condamnari…