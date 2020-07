Hong Kong: Patru studenţi arestaţi în virtutea legii securităţii naţionale Patru studenti din Hong Kong implicati intr-un grup separatist recent dizolvat au fost arestati miercuri de politie in cadrul controversatei noi legi asupra securitatii nationale, au anuntat acest grup si fortele de securitate, citate joi de France Presse. Acestea sunt primele arestari vizand personalitati politice publice de la intrarea in vigoare a legii impuse de Beijing in teritoriul sau semiautonom la 30 iunie. Cei patru studenti arestati - trei barbati si o femeie cu varste cuprinse intre 16 si 21 de ani - sunt suspectati de "organizarea si instigarea la secesiune", potrivit politiei. "Sursele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

