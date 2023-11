Stiri pe aceeasi tema

- Primul festival cultural din Romania, care aduce proiectele artistice in casele oamenilor, ajunge și la Timișoara, la inceputul lunii viitoare. Este vorba despre HomeFest, ai carui organizatori cauta sufragerii sau dormitoare din cartierul Fabric pentru a fi locuite de creativitate.

- Peste 30.000 de bilete au fost deja rezervate, la doar doua saptamani de la deschidera expozitiei ”Brancusi: surse romanesti si perspective universale” de la Timisoara. Dintre acestea, peste 12.000 de bilete sunt rezervate de elevi, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat de presa, de marti, al Consiliului…

- Evenimentul care transforma Timișoara intr-un laborator cultural nocturn incepe astazi 29 septembrie in orașul de pe Bega. Pana pe 12 octombrie, sub emblema „Culture Doesn’t Sleep”, arta nocturna va fi vedeta, schimband perspective și oferind vizitatorilor experiențe inedite. Seara de 29 septembrie…

- Timp de patru zile, din 21 pana in 24 septembrie, Timișoara va fi capitala culturii maghiare din Romania. Vor fi concerte rock, pop sau jazz, spectacole de dansuri și muzica populara, standuri cu gastronomie maghiara, un targ meșteșugaresc, dezbateri, lansari de filme și de carte, toate reunite sub…

- Cladiri si povesti din cartierul Fabric. Asociația "Inițiativa in Educație" va invita sa descoperiți culorile și poveștile orașului Timișoara, petrecand o seara speciala in familie

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, la Timisoara, ca in momentul de fata, se inregistreaza in jur de 1.000 de cazuri pe zi de infectari cu noul coronavirus, el estimand ca va urma o crestere in urmatoarele una-doua saptamani, dupa care situatia ar trebui sa revina la normal, conform…

- Lucrarile pe DJ 691, din zona trecerii peste calea ferata de la Giarmata, sunt in continuare blocate, din cauza lipsei unui aviz. Ca o veste buna, in maxim doua saptamani va fi așternut stratul final pe intreaga lungime a tronsonului 2 din drumul de legatura Timișoara – A1, anunța cei de la Consiliul…

- Ziua Internaționala a Tineretului este sarbatorita la Timișoara printr-o serie de acțiuni inițiate sub genericul de „Watch out, Reach out!” sub tutela Fundației Județene pentru Tineret Timiș (FITT), care se desfașoara in acest weekend in Parcul Central. La fața locului au loc o serie de ateliere artistice,…