Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (26 WTA, 33 de ani) s-a calificat in turul doi al Ningbo Open (China), dupa o victorie in trei seturi, 7-5, 4-6, 6-3, in fața americancei Claire Liu (83 WTA, 23 de ani). A treia favorita a competiției, Sorana Cirstea a avut parte de un meci mai complicat decat se aștepta, avand nevoie…

- Anul acesta, in preajma Paștelui, piteșteanul Marius Graure a publicat a patra sa carte de versuri, „Intoarcerea”, la Editura Tiparg. Celelalte trei, publicate in ultimii doi ani, sunt tot de poezie religioasa – „Ginduri simple”, „Exprimari din suflet” și „Emoții așezate in versuri”. Intr-un „Cuvint…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca proiectul PSD care prevede mutarea salilor de jocuri de noroc in afara orașelor a trecut de Senat și este la Camera Deputaților.„A trecut de Senat, este la Camera Deputaților și va trece. Toate pacanelele vor disparea din oraș. Va fi o perioada sa se…

- „In Cluj-Napoca, traiu-i scump / Dar are o virtute / Pe aer inca n-au pus preț / de-l tragi in piept, dar pute!” Aceste rime create de un anonim contemporan rezuma satisfacator situația din orașul de pe Someș, unde locuitorii municipiului traiesc de mai bine de o saptamana sub povara unui miros insuportabil.…

- Anul școlar 2023-2024: Cum ne putem ajuta copilul sa scape de emotii in prima zi de scoala? Anul școlar 2023-2024: Cum ne putem ajuta copilul sa scape de emotii in prima zi de scoala? In curand va suna din nou clopotelul iar elevii se vor intoarce in banci. Unii vor pasi pentru prima oara pragul unei…

- Subiectul al treilea a constat in redactarea unui eseu in care sa prezinte particularitati ale unui text narativ studiat, apartinand lui Mihail Sadoveanu sau lui G. Calinescu. Emotii pentru candidatii inscrisi la examenul de Bacalaureat 2023, sesiunea de toamna Examenul de Limba si literatura romana…

- To the left, to the right/ To the free, free drinks all night Vara are puterea de a scoate la lumina acea parte a ta salbatica, spontana și plina de energie. In “Girls Just Wanna Have Fun”, cea mai proaspata colaborare dintre Carine și Holy Molly, prezențele feminine se metamorfozeaza in aventurieri…

- Theo Rose și Anghel Damian au devenit parinții unui baiețel perfect sanatos pe 14 iunie, iar in weekend a avut loc botezul micuțului. Tatal cantareței a facut primele declarații despre evenimentul important din familia lor.Sambata, 22 iulie, Theo Rose și Anghel Damian și-au botezat baiețelul in mare…