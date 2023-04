Aș face orice doar sa fiu de-ajuns/ Oricum facem cum vrei tu. Iubirea, pe cat de frumoasa și sincera e, pe atat de plina de control poate ajunge. Iar in momentul in care permiți sa se decida in locul tau, acela e momentul in care tu pierzi contactul cu tine, cu sufletul tau. Și cu toate astea, ați fugi din calea iubirii? Despre asta vorbește și Holy Molly in noua sa piesa. ,,Facem cum vrei tu” descrie o relație nearmonioasa, in care comunicarea lipsește, iar asta duce la haos, haos in care cineva are mereu de suferit mai mult. Piesa a fost scrisa de Holy Molly, Adrian Istrate și Costel Domințeanu,…