Holograma, noul „profesor” universitar în Marea Britanie In Marea Britanie, mai multe universitați au in plan sa includa hologramele la cursuri și seminarii. Hologramele vor fi experimentate timp de un an, urmand ca din 2025 sa fie introduse in curicula. Imaginile 3D mențin studenții concentrați pe toata durata cursului, spun profesorii incantați, care recunosc ca experiența muncii cu imagini 3D este incomparabila. Mai multe universitați urmeaza sa integreze hologramele ca material didactic in timpul seminariilor. Inițiativa aparține Universitații din Loughborourgh (LAFBROA), prima din Europa care a explorat potențialul unei astfel de tehnologii. Cum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

