Cea de-a 81-a ediție a Globurilor de Aur se pregatește sa iși aleaga caștigatorii. Filmul „Barbie”, cu noua nominalizari, se afla in capul listei. In schimb, „Oppenheimer” ocupa locul doi, cu opt nominalizari. Hollywood-ul se pregatește pentru Globurile de Aur, iar printre filmele nomalizate se numara „Killers of the Flower Moon”, „Poor Things” și „Past Lives”. Chiar și așa, „Barbie” conduce detașat lista nominalizarilor, depașind cu mult „Oppenheimer”. Regizat de Greta Gerwing, „Barbie” concureaza pentru cea mai buna comedie sau muzical, in timp ce „Oppenheimer” spera sa caștige premiul cel…