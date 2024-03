Holly Humberstone a lansat EP-ul “work in progress”. Dupa ce a impartașit melodiile in lucru cu fanii mai intai din comunitatea ei Discord, EP-ul este o colecție de patru piese din demonstrații netaiate care reprezinta versiuni mai vechi ale ei „amestecate cu versiunile actuale ale mele”. Dupa ce a lansat albumul ei de debut in top 5, aclamat de critica, Paint My Bedroom Black, in octombrie anul trecut, Holly iși dezvaluie in mod continuu sufletul cu scrierea și povestirea ei deschisa și instinctiva. EP-ul Work In Progress este un flux de conștiința pentru fani, cu single-ul principal „Down Swinging”…