Holde Agri Invest mai cumpără o fermă în Călărași. Care sunt planurile de extindere Holde Agri Invest, companie romaneasca care exploateaza terenuri agricole, continua programul de achiziții de noi ferme, planurile de extindere vizand atingerea unei suprafețe de 13.000 hectare de teren agricol. Ultima intrata in grup este o exploatație din județul Calarași, care administreaza 230 de hectare de teren, operate integral in regim de arenda. Ferma este situata in apropiere de nucleul Frumușani, care in urma acestei tranzacții ajunge la o suprafața de 3.620 hectare de teren. Holde deține, in acest moment, trei nuclee, Roșiori, Frumușani și Videle care se intind pe o suprafața totala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

