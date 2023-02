Stiri pe aceeasi tema

- In Moldova, in 2022, exportul de marfuri s-a ridicat la 4 miliarde 335,1 milioane de dolari SUA, adica cu 37,9% mai mult decit in 2021. Informația este facuta publica de Biroul Național de Statistica, aceasta menționind ca exportul de marfuri autohtone in 2022 s-a ridicat la 2 miliarde 966,3 milioane…

- Romania a devenit, in 2022, cel mai mare importator de roșii din Turcia (in locul Rusiei), cu importuri in valoare de 65,2 milioane de dolari, in condițiile in care țara noastra deruleaza de cațiva ani Programul Tomata subvenționat de stat și al carui obiectiv consta tocmai in reducerea importurilor.…

- Primarul Municipiului Sighișoara, Iulian Sirbu, a semnat vineri, 13 ianuarie 2023, un contract de finanțare pentru proiectul privind "Creșterea eficienței energetice la Școala Gimnaziala „Octavian Goga", din strada Ana Ipatescu din Sighișoara. "Este vorba de 4.515.825,07 lei obținuți prin PNRR. Proiectul…

- Farmaciile au ajuns sa reprezinte unul dintre cele mai profitabile business-uri, cu o cifra de afaceri care ar putea trece in acest an de granita de 30 de miliarde de lei, un rezultat istoric, arata o analiza Frames. "Epidemia nedeclarata de gripa, formele tot mai agresive de raceli si efectele COVID,…

- Creșterea cazurilor de viroze respiratorii i-a ingrijorat pe responsabilii sanitari din Dambovița. La Spitalul Județean de Urgența Targoviște a fost deschis un centru de evaluare pediatrica pentru copiii afectați.

- Joi, 8 decembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 4 decembrie, Loteria Romana a acordat peste 32.600 de caștiguri in valoare totala de peste 2,43 milioane de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 8 decembrie 2022 Loto…

- Primaria Iași a inceput sa-și reduca din pierderile cauzate de gestionarea sistemului de termoficare. De cateva zile, municipalitatea produce și vinde energie electrica la o capacitate de zece ori mai mare fața de luna noiembrie.Momentul coincide și cu o creștere a prețurilor in piața: luna trecuta,…

- • Agricultura și industria alimentara din Romania, trase pe linie moarta de catre Guvern; • Guvernul și-a batut joc de aproximativ 10.000 de angajati din sectoarele ape minerale, sucuri din fructe si legume, bere, care nu au beneficiat de salariului minim de 3.000 lei brut/luna stabilit pentru industria…