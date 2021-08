”Holde Agri Invest SA, o companie romaneasca care exploateaza terenuri agricole, anunta finalizarea achizitionarii fermei Videle din judetul Teleorman pentru suma de 14,3 milioane de lei. In urma acestei tranzactii, Videle devine cel de-al treilea nucleu Holde, dupa fermele Rosiori si Frumusani”, a anuntat compania. Ferma Videle are o suprafata totala de 2.400 de hectare de teren aflate in arenda si care inainte de preluarea de catre Holde, era administrata de Agrocom Exim Prod SRL. Achizitionarea si integrarea fermei in conceptul Holde a fost realizata pe parcursul a aproximativ doi ani. In 2019,…