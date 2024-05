Grupul OMV Petrom a decis să se retragă din Georgia Operatorul din sectorul petrol si gaze OMV Petrom a anunțat ca iși va inceta operațiunile in Georgia, fara a preciza o data exacta și nici motivele. Compania a facut anunțul, in raportul trimestrial remis Bursei de Valori București, dar nu a detaliat in ce maniera va avea loc retragerea. ”Perimetrul II de Explorare Offshore din […] The post Grupul OMV Petrom a decis sa se retraga din Georgia appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Transgaz, transportator național de gaze in Romania și spre Republica Moldova, a inregistrat un profit net de 262,8 milioane lei, in primul trimestru din 2024, in creștere cu 113 la suta, fața de perioada similara a anului trecut, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București. Acestea…

- Compania din sectorul producerii de energie electrica, Hidroelectrica, a raportat un profit net de 1,31 miliarde lei, in trimestul unu 2024, in scadere cu 23 la suta, de la 1,72 miliarde lei, in perioada similara de anul trecut, potrivit raportului transmis, marți, Bursei de Valori București (BVB).…

- ”Perimetrul II de Explorare Offshore din Georgia: s-a decis retragerea din aceasta tara”, se mentioneaza in raport. In ceea ce priveste proiectul Neptun Deep, compania are in plan finalizarea atribuirii principalelor contracte, concentrarea pe activitatile de obtinere a permiselor, demararea lucrarilor…

- Producatorul de titei si gaze OMV Petrom se retrage din Georgia, arata raportul trimestrial transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Compania nu precizeaza nici cand si nici de ce a luat aceasta decizie si nici in ce consta de fapt retragerea. ”Perimetrul II de Explorare Offshore din Georgia: s-a…

- Producatorul de titei si gaze OMV Petrom se retrage din Georgia, arata raportul trimestrial transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Compania nu precizeaza nici cand si nici de ce a luat aceasta decizie si nici in ce consta de fapt retragerea.

- OMV Petrom a anunțat ca se retrage din proiectul offshore din Georgia, unde deținea un perimetru de explorare, dar unde inca nu incepuse forajul. In raportul cu rezultatele financiare, compania menționeaza ca „Perimetrul II de Explorare Offshore din Georgia: s-a decis retragerea din aceasta țara”. Cu…

- Hidroelectrica, dividende cu randament de 10% Dividendele Hidroelectrica au randament de 10%, la o alocare de 90% din profit, conform raportului emitentului publicat, astazi, 27 martie 2024, pe site-ul BVB. Cel mai mare producator de energie din tara noastra, a raportat pentru anul trecut un profit…

- Niculae Havrileț a renunțat la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom incepand cu data 12 februarie 2024, a anunțat compania intr-o informare remisa Bursei de Valori București, la inceputul saptamanii trecut. "Urmare a renunțarii la mandat, dl. Niculae Havrilet va inceta sa…