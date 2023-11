Holcim a semnat acorduri de vânzare a afacerilor sale din Uganda şi Tanzania Astfel, grupul a incheiat un acord pentru vanzare a Hima Cement Ltd, subsidiara sa locala din Uganda, catre Sarrai Group, pentru o valoare a intreprinderii de 120 milioane de dolari. Holcim a fost de asemenea de acord sa-si vanda participatia de 65% la Mbeya Cement Company Ltd din Tanzania, catre Amsons Group, pentru o suma nedezvaluita. Finalizarea ambelor tranzactii este conditionata de obtinerea avizelor de reglementare respective. Martin Kriegner, director regional pentru Asia, Orientul Mijlociu si Africa a declarat ca ”Aceste dezinvestitii avanseaza strategia noastra de a ne consolida pozitia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

