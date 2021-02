Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams a declarat ca meciul jucat contra Simonei Halep, marti, la Australian Open, a fost cel mai bun al sau la editia din acest an a turneului de la Melbourne. ''Cu siguranta cred ca a fost cel mai bun meci pe care l-am jucat la acest turneu'',…

- Serena Williams este în semifinale la Australian Open, victoria cu Simona Halep venind dupa o partida în care americanca a jucat perfect din punct de vedere tactic (6-3, 6-3). La finalul duelului de pe Rod Laver Arena, Serena a explicat unde s-a facut diferența în meciul de marți.…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul trei mondial, s-a calificat in semifinalele turneului Australian Open, dupa ce a invins-o pe taiwaneza Su-Wei Hsieh (71 WTA) cu 6-2, 6-2, marti, la Melbourne. Campioana la Melbourne in 2019, Osaka a obtinut o victorie facila, in doar 66…

- Antrenorul Patrick Mouratoglou a opinat ca Serena Williams este in cea mai buna forma fizica din ultimii trei ani si este pregatita pentru duelul cu Simona Halep din sferturile turneului Australian Open, chiar daca jucatoarea romana are moralul ridicat dupa victoria de la Wimbledon din 2019, transmite…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre victoria de duminica a Simonei Halep in meciul cu Iga Swiatek, unde Halep „a demonstrat ca și in tenis pe poate juca cu capul”. Simona Halep (locul 2 in clasamentul WTA) a castigat meciul si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Australian…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 in calitate de comentator de tenis despre victoria de duminica a Simonei Halep in meciul cu Iga Swiatek, unde Halep „a demonstrat ca și in tenis pe poate juca cu capul”. Simona Halep (locul 2 in clasamentul WTA) a castigat meciul si s-a calificat in sferturile…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre victoria de duminica a Simonei Halep in meciul cu Iga Swiatek, unde Halep „a demonstrat ca și in tenis pe poate juca cu capul”. Simona Halep (locul 2 in clasamentul WTA) a castigat meciul si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Australian…

- ​Naomi Osaka a avut parte de un duel foarte dificil în optimile de la Australian Open. Nipona a salvat doua mingi de meci în fața lui Garbine Muguruza și s-a impus dupa aproape doua ore de joc.Dupa ce a început meciul cu un break, Naomi (favorita 3) a dat drumul robinetului…