Formatia Internazionale Milano a incheiat la egalitate, scor 0-0, vineri, in deplasare, cu Genoa, in etapa a XXVII-a a campionatului Italiei, conform news.ro.

Scriitorul George R.R. Martin, autorul „A Song of Ice and Fire", a dezvaluit pe site-ul sau Not a Blog ca filmarile la primul sezon al serialului derivat din „Game of Thrones" s-au incheiat duminica.

Echipa de handbal feminin SCM Ramnicu Valcea a invins duminica, in deplasare, formatia ungara Vaci NKSE, scor 31-30 (15-16), in ultimul meci din grupa D a European League, potrivit news.ro.

Germania a cucerit aurul in proba masculina de bob-4, disputata duminica, in ultima zi a Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing, oferindu-i lui Francesco Friedrich ocazia sa urce pentru a doua oara pe cea mai inalta treapta a podiumului la competitia chineza, potrivit Agerpres.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut sambata Rusiei sa puna capat pregatirilor de atac impotriva Ucrainei, in caz contrar urmand sa suporte consecinte severe, transmite Reuters.

Ultima favorita a turneului de tenis de la Dubai (10 WTA) ramasa in concurs, tunisiana Ons Jabeur, a fost eliminata joi seara de Simona Halep (23 WTA), in sferturile de finala ale competiției din Emiratele Arabe Unite.

Echipa Calgary Flames a obtinut a opta sa victorie consecutiva in Liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata (NHL), invingand pe teren propriu, cu scorul de 6-2, formatia Anaheim Ducks, intr-o partida disputata miercuri.

Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii privind transmiterea unor terenuri in domeniul public al judetului Mures.