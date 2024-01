Hocheiul românesc ­aniversează 100 de ani de la afilierea la ­federaţia internaţională Hocheiul romanesc aniverseaza la 24 ianuarie 100 de ani de cand a primit “certificatul de nastere”, prin afilierea la Liga Internationala de Hochei pe Gheata, fiind reprezentat la acea data de Comisia centrala a sporturilor de iarna, se arata intr-un comunicat al Federatiei Romane de Hochei pe Gheata, remis AGERPRES. “In aceasta luna, pe data de 24 ianuarie, chiar in ziua in care vom aniversa 165 de ani de la Mica Unire din 1859, Federatia Romana de Hochei pe Gheata va sarbatori un secol de existenta. In ziua de 24 ianuarie 1924, hocheiul romanesc primea ‘certificatul de nastere’ prin afilierea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

- Hocheiul romanesc aniverseaza 100 de ani de la afilierea la federatia internationala. Prima editie a Campionatului National de Hochei pe Gheata a fost disputata pe patinoarul Olimpia din Brasov. Sunt 100 de ani de cand hocheiul romanesc a primit „certificat de naștere”, prin afilierea la Liga Internaționala…

