In cursul zilei de miercuri, Marian Costea s-a stins din viața, la varsta de 71 de ani. Anunțul a fost facut de reprezentantii CS Dinamo.”Fostul mare hocheist Marian Costea a urcat la ceruri! Un apel telefonic si o veste trista: 'A murit colegul si prietenul meu Marian Costea!'.Vocea lui Dumitru Axinte, fostul mare hocheist al echipei Dinamo si al echipei nationale, se pierde sugrumata in lacrimi. „A suferit un atac cerebral in urma cu 70 de zile. A fost in spital la ...