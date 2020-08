Stiri pe aceeasi tema

- Noul videoclip al formației timișorene Allover il are ca invitat special pe Petre Ionuțescu, iar piesa She’s got the Move anunța și albumul de debut al trupei, care va fi disponibil incepand de maine, online. „A ieșit și ultimul clip de promovare al albumului ce iese vineri și totodata prima piesa cu…

- Trupa 5Gang din care face parte celebrul Selly, aduce “Coco”, o noua piesa, un nou sound, un proiect in ton cu vara. Bani, ceasuri și mașini scumpe, o petrecere pe yacht și un vibe care alunga plictiseala și aduce distracția mai aproape. Aceasta este “Coco”, piesa pe care, cu siguranța, o vei da mai…

- Fostul membru al trupei O-ZONE Radu Sarbu isi bucura fanii cu o noua surpriza muzicala. Artistul a lansat o noua piesa si un videoclip intitulat "Iubesc dragostea ta".Membrii trupei O-ZONE s-au desparțit in 2005.

- Vocalistul si chitaristul trupei Celelalte Cuvinte, Calin Pop, a lansat vineri melodia "Respect" (feat Toni Dijmarescu & Flavius Suciu). Sursa: Calin Pop/YouTube "'Respect' este o noua piesa din 'Cutia cu secrete'. Viata este ca o lupta si se poate asemui…

- Formația timișoreana Katharos XIII a lansat un nou videoclip “No sun swims thundered”, piesa inclusa pe albumul Palindrome, lansat anul trecut de casa de discuri Loud Rage Music. „Ca și primul videoclip, și acesta a fost realizat de catre Alexandru Daș și ilustreaza interacțiunea umana cu materia inconjuratoare,…

- Artistul timișorean K-RIGA a lansat un nou videoclip la piesa Tango, realizat de Happy End Studio in care alaturi de protagonist apar și dansatorii școlii TangoMalena, Gușat Silviu (Modus Vivendi), Alexandra Lex și Bianca Laudacescu. Luna trecuta, artistul pe numele lui adevarat Cariga Daniel Claudiu…

- Formația timișoreana Allover a lanst un nou videoclip la piesa Passengers in Life, melodie care anunța apariția albumui de debut al trupei. Piesa beneficieaza de textul lui Luca Dragu iar de inregistrare și producție muzicala s-a ocupat Johnny Kui, video-ul fiind realizat de Pataki Farkas. Primul concert…

- Artistul timișorean K-RIGA a lansat recent piesa „Nu ratez“, melodia beneficiind de un videoclip realizat de Happy End Studio și de mixajul și masterul lui Lukinich Atilla de la DSPro Studio. Pe numele lui adevarat Cariga Daniel Claudiu, tanarul artist „activeaza“ in branșa muzicii hip hop din 2016…