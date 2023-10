Hidroelectrica, prinsă iar în offside. Aplicația iHidro a sucombat Aplicația iHidro, lansata de Hidroelectrica, funcționeaza cu mari dificultați. Din cauza numarului mare de solicitari privind crearea conturilor, aplicația iHidro, lansata pentru plata facturilor, funcționeaza foarte greu. “Va informam ca in urma numarului mare de solicitari privind crearea conturilor iHidro , exista posibilitatea ca procesul de transmitere a emailurilor de activare cont sa inregistreze intarzieri. De asemenea, recomandam verificarea folderului spam al casuței de email. In cazul in care nu ați primit email de activare a contului pentru aplicația iHidro, va rugam sa reluați procesul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

