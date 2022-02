Heylux Iași te angajează chiar acum cu câteva mii de dolari pe lună (P) Ti se pare ca e complicat cu joburile? Te-ai saturat sa tot cauti anunturi despre angajari? E normal, pentru ca peste tot se plateste prost daca nu ai experienta si un CV stufos. Lucruri care cer o multime de ani de pregatire. Din fericire, lucrurile pot fi si altfel. Adica sa ai sansa unui job excelent, la care sa te angajezi usor. Fara sa te bata cineva la cap cu interviuri complicate, sau sa-ti ceara recomandari. Poti veni chiar acum la Heylux Iasi sa devii model. Chiar daca n-ai mai lucrat niciodata in domeniu, ai sanse mari sa reusesti. In loc sa primesti un salariu fix pe luna, care sa te… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu (42 de ani) se afla pe lista finala a posibililor selecționeri, alaturi de Edi Iordanescu, Ladiszlau Boloni și Victor Pițurca. Ciprian Marica spera ca fostul sau coleg de la naționala sa devina antrenorul Romaniei. Mihai Stoichița, președintele Comisiei Tehnice din cadrul FRF, a declarat…

- Medicii recomanda consumul moderat la masa de Craciun Foto: captura video. Ca în fiecare an, pentru masa de Craciun, se pregatesc mâncaruri traditionale, bogate în grasimi. Medicii recomanda însa ca toate acestea sa fie consumate cu moderatie. Ei atrag…

- FOTO ”Captura” a polițiștilor rutieri din Alba, pe noua strada cu sens unic din Alba Iulia. O mulțime de mașini in cateva minute Poliția rutiera a oprit duminica seara, in doar cateva minute, mai mulți șoferi care au intrat pe interzis, pe strada Nichita Stanescu. Majoritatea acestora le-au spus polițiștilor…

- Veniturile obținute din taxe și impozite in Romania au scazut cu aproape 3,6 mld. dolari (3,18 mld. euro) in termeni reali, ajungand la 61,7 mld. dolari in timpul pandemiei, de la 65,3 mld. dolari inregistrate anul anterior, conform unui studiu realizat de rețeaua de firme de contabilitate UHY.…

- Octavian Jurma a stabilit categoriile de persoane protejate in fața Omicron, noua tulpina a virusului SARS CoV-2. Acesta a analizat studiile realizate in lume și datele statistice pentru a realiza topul imunitații fața de Omicron. Jurma le-a imparțit in patru categorii. „1. Imunitatea hibrida (infectare…

- Intr-o discuție legata de cat de actuala mai este Constituția Romaniei, la 30 de ani de la promulgare, fostul președinte al Curții Constituționale a afirmat ca, in opinia sa, avem inca o Constituție moderna, care raspunde necesitaților statului."Așadar, nu este o necesitate modificarea Constituției,…

- Un tablou de Vincent van Gogh s a vandut cu 35,9 milioane de dolari, la o licitatie in New York Tabloul vandut la licitatie a fost expus ultima data in 1905 si a fost confiscat de fortele naziste in timpul ocupatiei Frantei.Un peisaj in acuarela de Vincent van Gogh, confiscat de nazisti in timpul invadarii…