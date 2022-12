ANPC a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca in ultima perioada, comisarii institutiei au facut controale la operatori economici importanti din diferite domenii de activitate, printre care SC Hervis Sports and Fashion SRL, Agrana Romania SRL si SC OMV Petrom Marketing SRL, pentru a verifica modul in care acestia respecta legislatia in vigoare, in domeniu, in timpul actului comercial. Dintre abaterile inregistrate in timpul controlului s-au aflat: lipsa traducerii in limba romana a diverselor informatii de pe eticheta produselor; indicarea echivoca a preturilor suplimentelor alimentare…