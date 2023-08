Stiri pe aceeasi tema

- Managerul general al FCSB, MM Stoica a anunțat ca Adrian Ilie, fostul star din La Liga, va da lovitura de incepere la meciul de duminca seara cu CFR Cluj. “Cobra”, unul dintre cei mai valoroși jucatori romani de dupa Revoluție, a jucat cu Steaua in Champions League pe postul de atacant, apoi, dupa plecarea…

- U Cluj și Dinamo se infrunta sambata, de la ora 21:30, in runda cu numarul 4 a Superligii. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. U Cluj - Dinamo, live de la 21:30 Click AICI pentru statistici U Cluj - Dinamo, echipe probabile: U Cluj: 33. Gorcea…

- Formatia Universitatea Craiova a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Hermannstadt, intr-un meci din etapa a patra a Superligii.Golul a fost marcat de Ivan, in minutul 16, din penalti, conform Mediafax. Universitatea Craiova: L. Popescu – Vladoiu (Ndong ’55), Zajkov,…

- FCSB va juca pe arena din Ghencea derby-ul cu CFR Cluj, din etapa a patra a Superligii, iar suporterii s-au grabit sa achiziționeze bilete. MM Stoica a anunțat cate tichete s-au vandut intr-o singura ora, iar numarul este uriaș. Astfel, meciul s-ar putea juca cu casa inchisa. Numarul uriaș de bilete…

- Hermannstadt și UTA se intalnesc in etapa a treia din SuperLiga. Meciul are loc de la ora 18:30, liveTEXT pe GSP.ro. Televizare: Digi Sport, Orange Sport, Prima Sport Rezultatele și programul etapei #3 din SuperLiga Hermannstadt - UTA, live de la 18:30 Click AICI pentru statistici Hermannstadt - UTA,…

- Poli Iași a inregistrat cea de-a doua infrangere consecutiva in Superliga, de data aceasta in fața echipei AFC Hermannstadt, cu 3-1. Partida, susținuta duminica seara, in Moldova, a contat pentru etapa a 2-a. Sibienii au marcat prin Silviu Balaure (’11, ’59) și Gabi Iancu (’87). Ieșenii au replicat…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a anunțat ca atacantul algerian Billel Omrani (30 de ani) nu va continua la vicecampioana Romaniei și in sezonul viitor. Fostului jucator de la CFR Cluj ii expira contractul cu FCSB pe data de 30 iunie, iar ințelegerea acestuia cu roș-albaștrii nu va fi prelungita. …