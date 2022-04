Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, au crescut cazurile de hepatita cu debut brusc la copii. Initial, acestea au fost detectate in Marea Britanie, insa au fost descoperite si in alte tari europene si SUA. De la inceputul acestui an, specialistii investigheaza peste 100 de cazuri de hepatita cu debut brusc. Se pare…

- Cel mai probabil un adenovirus ar putea fi explicația pentru cazurile de hepatita cu debut brusc la copii, detectate in ultima perioada, inițial in Marea Britanie, dar și in alte țari europene, inclusiv in SUA. Specialiști din domeniul sanatații investigheaza in prezent 108 cazuri de hepatita cu debut…

- Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor – ECDC atrage atenția asupra faptului ca, in ultima vreme, a aparut la copii o hepatita ale carei cauze inca nu sunt cunoscute. Și, din pacate, numarul cazurilor este in creștere. Prima alerta in acest sens a fost pe 5 aprilie, in Marea Britanie,…

- Cazuri de hepatita infantila de origine necunoscuta, identificata pentru prima data in Regatul Unit, au fost depistate la copii din alte patru tari europene, a anuntat marti, 19 aprilie, Centrul European pentru Controlul si Prevenirea Bolilor ECDC , relateaza AFP. 39; 39;In urma cazurilor semnalate…

- Vaccinul anti-COVID dezvoltat de compania franco-austriaca Valneva a primit aprobarea Agentiei de Reglementare a Medicamentelor si a Produselor Medicale (MHRA) din Marea Britanie, transmite dpa. Marea Britanie urma sa primeasca 100 de milioane de doze de vaccin Valneva, insa guvernul a anulat acordul…

- Cazurile de așa-zise „varsaturi de iarna” sunt in creștere dupa ce restricțiile legate de Covid-19 s-au relaxat, a avertizat Agenția pentru Securitatea Sanatații din Marea Britanie ((UKHSA). Agenția pentru Securitatea Sanatații din Marea Britanie a avertizat ca cazurile de norovirus s-au dublat in Anglia…

- O toba de calcar, veche de 5.000 de ani, va fi expusa publicului pentru prima data saptamana viitoare, la mai bine de șase ani dupa ce a fost descoperit de arheologii din Anglia. Conform CNN, obiectul a fost gasit alaturi scheletele a trei copii și a fost catalogat drept „cea mai importanta piesa de…

- Cazurile suspecte de reinfectare cu SARS-CoV-2 reprezinta aproximativ 10% din totalul cazurilor de COVID-19 confirmate in Anglia in acest an, sugereaza o analiza realizata de Reuters, dupa ce Agentia pentru Securitate Sanitara din Marea Britanie (UKHSA) a modificat felul in care calculeaza datele…