Hendea Vivien Natasa premiul III, la Festivalul Concurs Regional Porolissum, sectiunea muzica populara

- Pe Titus Campean il cunosc de ani și ani. Este un dascal implicat, pasionat de educație, de muzica, deosebit de implicat in misiunea sa de a promova educația. Desigur, nu este singurul exemplu. Sunt foarte mulți dascali in Salaj despre care merita sa vorbim și sa scriem, oameni buni, profesioniști desavarșiți.…

- Ansamblul Artistic Profesionist ”Ciprian Porumbescu” organizeaza in perioada 27-28 martie preselecție dedicata tinerilor interpreți de muzica populara din județul Suceava, cu varste cuprinse intre 17-25 de ani in vederea participarii la cursuri de perfecționare artistica, intr-un cadru profesionist.…

- Fanii muzicii populare trec printr-un adevarat coșmar. Mile Povan, un cunoscut interpret de muzica populara de la noi, și-a pierdut viața, in urma cu puțin timp. Zeci de mesaje de regret curg pe rețelele sociale ale artistului Mile Povan. Iata de ce ar fi decedat artistul gasit fara suflare in propria…

- Casa de Cultura a Studenților „Dumitru Farcaș” organizeaza spectacolul caritabil „Avram Iancu, suflet romanesc” in scopul strangerii de fonduri pentru finalizarea grupului statuar din Piața Avram Iancu.

- CENTRUL DE CULTURA SI ARTA AL JUDETULUI SALAJ si INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ organizeaza: A X-a EDITIE A FESTIVALULUI JUDETEAN DE TEATRU PENTRU ELEVI ZALAU, 22-24 martie 2024 Regulament de organizare Scopul concursului: – educarea tinerilor pentru formarea unui comportament adecvat in salile…

- Interpreta de muzica populara Victorița Cica, nepoata lui Amza Pellea, s-a stins din viața la varsta de 50 de ani. Anunțul a fost facut public duminica, 4 februarie 2024, de catre partenerul sau de viața. Ce informații se știu pana la momentul redactarii acestui material. Anunțul facut de Puchina Catalin…

- Ziua de 25 ianuarie a marcat nasterea unor mari personalitati autohtone, precum interpretul de muzica populara, Ion Dolanescu si omul politic, Alexandru Barladeanu. Pe plan international, s-a nascut Robert Burns, poetul national al Scotiei si au fost acordate primele premii Emmy din istorie.

- Prima docu-drama dedicata lui Avram Iancu a avut avanpremiera oficiala in cinema luni seara, la București, iar maine, chiar pe 24 ianuarie, in ziua in care sarbatorim Mica Unire, va mai avea parte de o vizionare speciala.