Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Mocanu, in varsta de 24 de ani, locuiește in București, iar concurentul a pașit in platoul de la Chefi la cuțite pentru a-i impresiona pe jurați cu preparatul sau. Cantarețul are o poveste de viața impresionanta și a marturisit ca sufera de diabet inca de la varsta de 9 ani, motiv pentru care…

- Hemalatha Divakaran este concurenta din India care le-a oferit juraților un preparat foarte iute in ediția 13 a sezonului 10 din Chefi la cuțite. Hai sa vezi ce reacție a avut chef Florin Dumitrescu cand a gustat din mancarea acesteia.

- Britanica Jessica Alves, candva barbat, s-a dovedit cea mai extravaganta concurenta din platoul ”Chefi la cuțite” de la inceputurile emisiunii. Show-ul culinar de la Antena 1 a fost de-a dreptul condimentat aseara, de un transeexual celebru la nivel mondial, candva cunoscut drept ”Papușa umana Ken”…

- Ștefania Pop este o tanara extrem de pasionata de bucatarie, in special de preparatele dulci. In aceasta seara ea a venit la ‘’Chefi la Cuțite’’ cu un preparat care a lasat Chefii cu gura cascata. De asemenea, ea a renunțat la facultate pentru a se pregati in artele culinare cu una dintre cele mai cunoscute…

- Izabela Novac, concurenta care i-a lasat uluit pe jurați cu preparatul sau, are o poveste impresionanta de viața. Tanara a marturisit ca a trait „experiența Asia Express” de dragul pasiunii sale. Hai sa vezi ce sacrificii a facut pentru a ajunge unde este astazi.

- Isabela Spataru este una dintre concurentele sezonului 10 Chefi la cuțite care este o veterana a show-ului culinar. Matematiciana a venit și in primul sezon al competiție, in urma cu 10 ani, iar acum a gatit din nou, cu mult mai multa motivație, pentru chefi. Aceasta a așteptat sa treaca 10 ani pentru…

- Doina Teodoru i-a facut o surpriza iubitului ei, Catatlin Scarlaescu și s-a prezentat ca și concurenta la Chefi la Cuțite, emisiunea pe care acesta o jurizeaza. Cu un simț al umorului innascut, Doina l-a luat la roast pe iubitul ei, in stilul caracteristic.

- Claudia Radu, fosta concurenta a sezonului 8 Chefi la cuțite, și-a surprins prietenii virtuali cu o transformare spectaculoasa. Tanara a slabit 43 de kilograme, iar schimbarea este una vizibila. Hai sa vezi cum arata acum.