Stiri pe aceeasi tema

- Programul de miercuri, din Cupa Asiei | Doua partide de la turneul final din Qatar se vor vedea live, in AntenaPLAY. Ambele partide se vor disputa de la aceeasi ora, anume 13:30. Miercuri se va afla inca o echipa calificata in optimile turneului final din Qatar! Japonia si Indonesia se lupta pentru…

- Gigi Becali a fost gata sa-l transfere pe Eduard Radaslavescu la Hermannstadt, dar mutarea a fost blocata de Mihai Stoica. Managerul general de la FCSB l-a convins pe Becali sa-l pastreze in lot pe mijlocasul de 19 ani cotat la 450.000 de euro. Conform fanatik.ro, Gigi Becali a vrut sa-l imprumute pe…

- PAOK – HJK 4-2 si Rakow – Atalanta 0-4! Ultima etapa din faza grupelor Europa League si Conference League a fost spectaculoasa. PAOK, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a incheiat grupa din Conference League pe primul loc, fara infrangere, dupa victoria cu 4-2 in fata finlandezilor de la HJK. Bogdan…

- Gigi Becali a facut dezvaluiri incredibile despre „schimbarea la fata” a lui Florinel Coman, imediat dupa derby-ul CFR Cluj – FCSB, scor 1-1, din etapa a 19-a a Ligii 1. Patronul liderul din Liga 1 a reactionat cand a auzit discursul atacantului care a reusit o pasa decisiva superba pentru Darius Olaru.…

- Adrian Mititelu s-a prabușit dupa infrangerea cu FCSB. Patronul celor de la FCU Craiova a vorbit despre rezultatul inregistrat in partida de pe Arena Naționala. Meciul dintre FCSB și FCU Craiova s-a incheiat cu victoria vicecampioanei, cu scorul de 2-1. Meciul care a contat pentru etapa a 16-a din Liga…

- Adrian Mititelu i-a dat replica lui Gigi Becali dupa ce patronul FCSB-ului a spus ca nu a fost invins niciodata de finantatorul lui FCU Craiova. Mititelu a confirmat ca nu l-a invins niciodata pe Becali de cand e finantator in Liga 1, dar a spus ca echipa lui a avut mult ghinion cu formatia patronata…

- Cum arata clasamentul Ligii 1, la finalul turului din sezonul regular. FCSB a ramas lider in Liga 1, dupa ce CFR Cluj a pierdut in deplasarea de la Hermannstadt. FCSB putea pierde primul loc in Liga 1, dupa ce a pierdut derby-ul de pe Arena Nationala cu Rapid, scor 1-2. Echipa lui Charalambous putea…

- Gigi Becali, tirada la adresa arbitrilor si a jucatorilor sai dupa remiza cu Otelul. Patronul vicecampioanei a avut o reacție halucinanta dupa partida din Cupa Romaniei. Partida dintre Oțelul și FCSB a contat pentru etapa a 2-a a Cupei Romaniei. Meciul de la Galați a fost in format LIVE TEXT pe AS.ro.…