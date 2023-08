Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele iubitoare de vara, care vor plaja și apa au la dispoziție de cațiva ani și Plaja Bașcov de la Calafat. Plaja se intinde pe aproape 5.000 de metri patrați și este administrata de mai mulți investitori. Plaja este amenajata pe malul Dunarii, iar restaurantele din zona ii așteapta pe turiști…

- Mulți romani aleg sa se bronzeze pe alte plaje, an de an, decat pe cele ale litoralului romanesc. Mulți aleg Bulgaria, Turcia sau Grecia pentru ca astfel scapa mai ieftin, nu ca vor sa petreaca concediul in strainatate. S-a aflat cat costa o tochitura cu mamaliguța in stațiunea Mamaia in 2023. Prețurile…

- Romania participa la a treia editie a campaniei "EUChooseSafeFood", lansata de Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara, care isi propune sa ajute cetatenii europeni sa ia decizii in cunostinta de cauza cu privire la alegerile lor alimentare, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al…

- Numarul mediu de ore lucrate pe saptamana in Europa variaza considerabil. Țarile cu cel mai mare numar de lucratori cu fracțiune de norma raporteaza saptamani de lucru medii mai scurte, transmite Euronews, citata de Rador. Cate ore lucrezi pe saptamana? Date noi de la Eurostat, biroul oficial de statistica…

- Comisia Europeana a aprobat, vineri, 23 iunie, preluarea operatiunilor din Romania ale grupului italian Enel de catre grupul elen Public Power Corporation (PPC) SA, informeaza Executivul comunitar, intr-un comunicat de presa citat de Agerpres.„Comisia a ajuns la concluzia ca achizitia nu ridica ingrijorari…

- Trenurile sezoniere catre Istanbul, Varna și Sofia au intrat in circulație și calatoria nu este deloc scurta: 19 ore pana la Istanbul și zece ore pana la Varna, din cauza ocolului pe la Videle, a staționarilor in vama și a multelor opriri din Bulgaria.

- Alaturi de tara noastra, 12 tari aliate participa cu efective si tehnica de lupta pentru instruire la exercitiul multinational SG23 - Albania, Bulgaria, Franta, Grecia, Italia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Moldova si Statele Unite ale Americii.

- Consiliul Local Craiova a respins, joi, proiectul de hotarare privind sustinerea editiei 2023 a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” 2023 cu suma de 40.000 de lei, dupa ce consilierii USR au votat impotriva sustinand ca poetii invitati din aproape 20 de tari ar fi propagandisti rusi. Consilierii…