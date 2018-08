Stiri pe aceeasi tema

- O mica explozie de cenusa s-a produs marti dimineata la varful vulcanului Kilauea aruncand in aer o coloana de cenusa cu inaltimea de 4.600 de metri, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Reuters. Agentia a avertizat ca cenusa este purtata de curenti spre…

- Un nou pericol in Hawaii dupa ce lava vulcanului Kilauea a ajuns in Oceanul Pacific, iar specialiștii avertizeaza ca locuitorii se confrunta cu nori de gaze toxice, vapori acizi si particule de sticla vulcanica, scrie presa internaționala. Doua suvoaie de lava incandescenta, cu temperaturi ce pot ajunge…

- O erupție exploziva a vulcanului Kilauea din Hawaii a produs un nor de praf de cenușa care s-a s-a ridicat in aer la peste 6 kilometri inalțime, relateaza Reuters, citand Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite.

- Alerta cod roșu in Hawaii din cauza erupțiilor vulcanului Kilauea. Autoritațile au emis alerta privind calitatea aerului dupa ce prin fisurile aparute in sud-estul Big Island, in zona Lanipuna Gardens, sunt eliberate in atmosfera cantitati ridicate de dioxid de sulf, citeaza Agerpres agențiile internaționale…

- O noua fisura masiva prin care au fost expulzate pietre si magma a aparut, duminica, in zona vulcanului Kilauea din Hawaii, amenintand locuintele din apropiere si determinand autoritatile sa ordone noi evacuari, informeaza Reuters. Fisura activa pe la capetele careia se preling magma si…

- Cercetatorii au avertizat ca exista riscul poroducerii unor explozii masive dupa aceasta erupție, și au explicat cat de mare este pericolul provocat de erupția vulcanului Kilauea din Hawaii și ce risc ar reprezenta pentru populație, scrie Washington Post. Creșterea continua a activitații vulcanice pe…

- Kilauea este considerat unul dintre cei mai tineri, dar si cei mai activi vulcani de pe planeta Pamant. Acesta se afla pe insula Hawaii din Oceanul Pacific si acum cateva zile a erupt masiv pentru prima data din 1983. Lava fost aruncata la 70 de metri inaltime si a iesit din crater, inaintand si pana…

- Mai multe case situate pe Insula Mare (Big Island) din Hawaii au suferit pagube, sambata, dupa intetirea activitatii vulcanului Kilauea. Lava a ajuns in zonele rezidentiale, iar aproape 2.000 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele, au anuntat autoritatile, citate de Reuters. Dupa ce…