Heather Locklear, internată de urgență după o supradoză de droguri Actrița de 56 de ani se afunda tot mai tare in criza in care a intrat in acest an. De data aceasta, a reușit tripleta de coșmar: inchisoare, surpadoza și spitalizare! Paramedicii au fost chemați de urgența la reședința actriței din Thousand Oaks, California, spunandu-li-se ca este vorba despre o femeie de 56 de ani care e posibil sa fi luat o surpadoza de droguri. S-a intamplat ieri, la ora 3 dupa-masa – la doar cateva ore dupa ce Heather a fost eliberata din inchisoare, unde petrecuse aproape 12 ore. Cum ajunsese dupa gratii? Atacase un ofițer de politie care sosise la reședința ei in urma unui… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol si foto: okmagazine.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Heather Locklear a fost internata de urgenta in spital, dupa o "supradoza", la doar cateva ore dupa ce a fost arestata pentru lovirea unui politist si eliberata pe cautiune, potrivit tmz.com.

- Actrita americana Heather Locklear( 56 ani), una dintre vedetele serialului de televiziune “Melrose Place”, a fost a fost internata intr-o clinica de psihiatrie, dupa ce a amenințat ca se impușca. O sursa apropiata vedetei a declarat pentru publicația TMZ ca a sunat duminica la Urgența, dupa ce actrița…

- Un tanar in varsta de 25 de ani din Alba Iulia a fost condamnat de Tribunalul Alba la pedeapsa rezultanta de 8 ani si 5 luni de inchisoare pentru un cumul de infractiuni pe care le-a savarsit in Romania si Spania.

- Emoții pentru Gbariela Szabo! Mama ei a fost internata de urgența, pe fondul unor probleme la stomac. Femeia a fost internata la spitalul Municipal din București și se afla sub atenta supraveghere a medicilor. Surse din clinica spun ca mama fostei sportivei a fost supusa la cateva investigatii gastro-intestinale,…

- Actrita Draga Olteanu Matei este internata in sectia de chirurgie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Piatra-Neamt si a fost supusa mai multor investigatii medicale, diagnosticul pus de medici fiind de litiaza biliara. Sambata trecuta, indragita actrita a fost adusa cu ambulanta la spital si a fost…

- In varsta de 40 de ani, frumoasa Natalia Oreiro trebuia sa susțina zilele trecute un concert in Tel Aviv, Israel, insa, cu cateva ore inainte de zbor, ea a inceput sa se simta rau. Cum simptomele au alarmat-o, a mers de urgenta la spital.

- Aflat in penitenciarul din Bistrița, turdeanul Alin Urcan a primit azi vestea condamnarii sale la Tribunalul Alba, intr-un dosar care viza constituirea unui grup infracțional, in care sunt implicați mai mulți turdeni care au fost cercetați intr-un dosar al DIICOT Alba, care are legatura cu rețeaua de…

- Tribunalul Suceava i-a contopit pedepsele din trei dosare penale in care este cercetat inculpatul Iosif Marian Grijincu pentru trafic de droguri, condamnandu-l la cinci ani si patru luni de inchisoare cu executare. Pedeapsa nu este una definitiva. Acesta are si o condamnare pentru ultraj de opt luni,…