HC Dunărea Brăila s-a calificat în grupele EHF European League în dauna Viborg HK HC Dunarea Braila a reusit o calificare spectaculoasa in grupele competitiei de handbal feminin EHF European League, dupa ce a castigat ambele meciuri cu echipa daneza Viborg HK, la Braila, in turul al treilea preliminar. Dupa 26-24 sambata, Dunarea s-a impus si mai clar in meciul de duminica, in care Viborg era considerata echipa gazda, cu 32-28 (15-13). Viborg a inceput foarte bine meciul al doilea si a condus cu 4-0, dar echipa pregatita de croatul Neven Hrupec a recuperat pas cu pas si a egalat in min. 13, 6-6. Dunarea a avut o perioada remarcabila, marcand cinci goluri consecutive, de la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste o suta de persoane s-au adunat, duminica dupa amiaza, in Piața Victoriei din București pentru e protesta fața de noile reguli de restricție luate de Guvern, in contextul pandemiei de coronavirus, care ar urma sa intre in vigoare de luni. Unii oameni sunt nemulțumiți de obligativitatea maștii de…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat vineri seara ca a analizat la sediul Societații de Transport București (STB) masurile de protecție care sunt necesare in actualul context epidemiologic, asta dupa ce specialiștii au susținut ca mijlocul de transport in comun este principala sursa de infecție.…

- O localitate din Iași a trecut a reușit sa ajunga de la rata de infectare cu coronavirus 3 la 0, in doar 24 de ore. Localitatea Harlau, județul Iași, a trecut in numai 24 de ore de la o incidența de aproape 3 la mia de locuitori, la 0. Toate cele 40 de persoane din Harlau care aveau coronavirus s-au…

- Inca un județ se apropie de rata de infectare cu coronavirus de 5 la mia de locuitori. Indicele raportat de GCS este de 4,96. Alba ar deveni al patrulea județ din Romania care atinge rata de infectare de 5 la mia de locuitori. In Salaj indicele este de 5,77, in Cluj de 5,33 și in Timiș de 5,48. In București,…

- Real Madrid a invins-o pe marea rivala Barcelona, in deplasare, scor 3-1, in etapa a șaptea din La Liga. Real Madrid a deschis scorul inca din minutul 5. Benzema i-a pasat lui Valverde, care a inscris cu un șut superb la vinclu. Barcelona a replicat dupa doar trei minute. Jordi Alba i-a pasat ideal…

- Echipa Romaniei U21 a invins, ieri, la Giurgiu, cu scorul de 4-1 (4-0) selectionata similara a Maltei, in penultimul meci al sau in grupa a VIII-a a preliminariilor Euro 2021. Golurile au fost inscrise de Matan ('17), Man ('27, '40 – penalty), Ganea ('36) / Elouni ('51). In min 34, T. Baluta a fost…

- Sambata a debutat etapa cu numarul 5 din Liga 2. Cinci meciuri s-au disputat de la ora 11:00, unul dintre ele fiind cel dintre echipa locala din Recea și Rapid. Meci terminat cu scorul de 2-1. Golurile echipei noastre au fost marcate de Marius Coman. Echipe de start: Comuna Recea: Bota – Jucan, Oița,…

- Formatia FC Universitatea Craiova 1948 a invins Ripensia Timisoara, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, in meci restant din etapa a I-a a Ligii II. Golurile au fost marcate de Albu '15, Cristea '21, Ciolacu '38, '62, pentru craioveni, respectiv Tudor '82 (penalti), relateaza News.ro.Citește…