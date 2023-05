Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-amiaza, de la ora 16:30, se joaca toate cele 9 meciuri din ultima etapa de Bundesliga. Cu o victorie acasa cu Mainz, Borussia Dortmund ar deveni campioana indiferent de rezultatul pe care-l reușește Bayern Munchen in deplasarea cu Koln. Borussia Dortmund are 70 de puncte inaintea ultimei…

- Jucatorii reprezentativi ai Borussiei Dortmund au negociat cu conducerea clubului o prima totala de 6 milioane de euro in cazul unui triumf, sambata, in Bundesliga. Antrenorul Edin Terzic va incasa un milion de euro. Borussia Dortmund sau Bayern? Sambata se da titlul in Bundesliga, iar galben-negrii…

- Bayern Munchen a pierdut sambata pe teren propriu in penultima etapa din Bundesliga și nu mai este favorita la titlu. CITESTE SI SCM USV Timisoara a invins-o categoric pe Universitatea ELBI Cluj in Liga Nationala la rugby 21:18 6 Romania a disputat doua amicale cu Ungaria inaintea debutului in…

- Borussia Dortmund a caștigat categoric sambata seara pe teren propriu in fața celor de la Borussia M'Gladbach (5-2) și ramane la un singur punct in spatele campioanei Bayern Munchen, care a facut și ea spectacol cu Schalke, scor 6-0.

- Borussia Dortmund este foarte aproape de primul titlu in Bundesliga dupa o așteptare de 11 ani. Formația pregatita de Edin Terzic a revenit pe primul loc in clasament cu cinci etape inainte de final. Dortmund s-a impus cu 4-0 in fața celor de la Eintracht Frankfurt, grație golurilor marcate de Jude…

- Bayern Munchen a remizat cu Hoffenheim, scor 1-1, in etapa 28 din Bundesliga. Bavarezii au ramas lideri solitari dupa ce Borussia Dortmund a fost egalata in ultimele momente de Stuttgart, 3-3. Bayern pare la pamant, a fost eliminata de Freiburg din Cupa Germaniei (1-2), a fost umilita de Manchester…

- La primul meci cu Thomas Tuchel antrenor, Bayern Munchen, campioana en-titre din Bundesliga, va infrunta liderul Borussia Dortmund, in etapa 26 de campionat. Partida programata la ora 19:30 va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de PrimaSport 1 și DigiSport 1. Rezultatele și programul etapei 26 din…

- Atacantul echipei Bayern Munchen, Eric Maxim Choupo-Moting, a confirmat marti ca va rata viitoarele meciuri ale nationalei Camerunului, din cauza unor probleme la spate care i-ar putea pune in pericol si prezenta in partida cu Borussia Dortmund, de saptamana viitoare, din Bundesliga, scrie AFP."Din…