Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Lane a scazut in intensitate pana la categoria a 3-a pe o scara de 5 in drumul sau catre Hawaii, insa a provocat deja rafale puternice de vant, ploi torentiale, inundatii, alunecari de teren si valuri inalte care i-au facut pe locuitori sa se adaposteasca sau sa fuga din calea furtunii, relateaza…

- Uraganul Lane s-a indreptat joi spre arhipelagul Hawaii, provocand ploi torentiale in Insula Mare, iar furtunile puternice si valurile periculoase care ameninta insula au dus la inchiderea scolilor, birourilor guvernamentare si intreprinderilor, iar locuitorii s-au aprovizionat, informeaza Reuters.

- Uraganul Lane Uraganul Lane a crescut in intensitate pana la categoria a 5-a (maxima), in timp ce se indreapta spre Hawaii, unde rezidentii au fost avertizati cu privire la ploile torentiale, inundatii periculoase si rafalele de vant nimicitoare care vor insoti furtuna asteptata sa loveasca arhipelagul…

- Capitala Japoniei, Tokyo, a scapat neatinsa, joi, dupa ce un taifun care a scazut in intensitate a ocolit metropola si s-a indreptat catre nord provocand ploi torentiale si rafale puternice de vant in zonele costiere, dar si anularea unor curse aeriene si pene de curent, informeaza Reuters.…

- Doua dintre cele mai devastatoare forte ale naturii - un uragan major si un vulcan aflat in eruptie - par sa se indrepte spre o "confruntare" iminenta, ce va avea loc saptamana viitoare pe Big Island din Hawaii, au anuntat vineri meteorologii americani, citati de Reuters. Uraganul Hector,…

- Bilantul in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren provocate in Vietnam de furtuna tropicala Son Tinh a ajuns marti la 27 de morti si 7 disparuti, a anuntat Agentia pentru gestionarea dezastrelor, citata de Reuters.

- Premierul britanic Theresa May i-a cerut ministrului apararii Gavin Williamson sa justifice statutul Marii Britanii de putere militara 'de cel mai inalt nivel', ceea ce a trimis unde de soc in randul fortelor armate cu doar cateva saptamani inaintea unui important summit NATO, a scris Financial Times,…

- Furtuna tropicala Bud, formata in Oceanul Pacific la o distanta de 410 kilometri fata de regiunile de coasta ale Mexicului, a crescut in intensitate duminica seara si s-a transformat intr-un uragan de...