- Victor Manuel Rocha, ambasador in Bolivia intre 2000 și 2002, acum in varsta de 73 de ani, a fost inculpat luni pentru ca a spionat timp de „peste 40 de ani” Statele Unite in favoarea, a anuntat luni Departamentul american al Justitiei, relateaza AFP, potrivit News.ro.Acest scandal este „una dintre…

- Foarte multe nume importante din sportul internațional, printre care LeBron James, Mike Tyson și David Beckham, s-au cosumat spectaculos cu ocazia sarbatorii de Halloween, celebrata pe data de 31 octombrie. Așa cum era de așteptat, cele mai spectaculoase costumații au fost puse la cale de sportivi din…

- Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeana și-au reafirmat sprijinul pentru integritatea teritoriala și suveranitatea Republicii Moldova și au declarat ca vor continua sa acorde asistența țarii noastre. Acest lucru se afirma intr-o declarație comuna a președintelui american Joe Biden, a președintelui…

- Monica Gabor și-a construit o noua viața de cand s-a desparțit de Irinel Columbeanu. Vedeta traiește de atunci Statele Unite ale Americii, alaturi fiica ei, Irina. Dar puțini sunt cei care știu cum l-a cunoscut Monica Gabor pe Mr.Pink, barbatul cu care are o relație de 10 ani. Desparțirea lor dupa un…

- CD Projekt Red a anunțat ca mult-așteptata continuare pentru Cyberpunk 2077 este acum la stadiul de conceptualizare . Dupa lansarea DLC-ului Phantom Liberty, producatorul este gata sa-și incheie socotelile cu jocul, dupa ce l-au adus intr-o forma de nerecunoscut comparativ cu stadiul in care s-a prezentat…

- Sorana Cirstea s-a impus in trei seturi, scor 7-5, 4-6, 6-3, in faza 16-imilor de finala ale turneului de 250 de puncte WTA de la Ningbo. Sportiva noastra a comis 10 duble greșeli in meci, dar s-a reorganizat bine in setul decisiv si si-a adjudecat o prima victorie pe taramul chinez. Cirstea, singura…

- Presedintele iranian Ebrahim Raissi a acuzat marti Statele Unite, in cadrul Adunarii Generale a ONU, ca "pun paie pe foc" in conflictul din Ucraina, tara pe care Rusia, un aliat al Teheranului, a invadat-o in februarie 2022, informeaza AFP, citat de Agerpres.Atatarea "tensiunii si a violentei din…

- Danielle Collins (29 de ani, 43 WTA) crede ca ITIA este o instituție benefica tenisului mondial. Jucatoarea din Statele Unite ale Americii a evitat sa se poziționeze in cazul concret al Simonei Halep (31 de ani). ITIA a facut anunțul suspendarii Simonei marți dupa-amiaza. Decizia nu este definitiva.…