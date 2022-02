Harta unde au avut loc până acum bombardamente în Ucraina Rusia a declanșat joi dimineața o ampla operațiuni militara impotriva Ucrainei, atacand direct mai multe orașe și puncte cheie din Ucraina. Harkiv, Dnipro, Mariupol, Kiev și Odesa sunt doar cateva din orașele vizate de atacurile rusești de joi dimineața. Dincolo de exploziile auzite langa orașe, bombardamente ar mai fi avut loc și in apropiere de alte baze militare precum Chuguev, Myrohorod, Kramatorsk, Vasylkiv. Livemapua.com , un serviciu care documenteaza atacurile conflictului ruso-ucrainean inca din 2014, a publicat o harta cu locurile unde au fost raportate pana la aceasta ora atacuri. Updated:… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

