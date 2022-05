Stiri pe aceeasi tema

- Soldații ruși care au fugit ar fi lasat in urma documente militare cheie care arata ca Vladimir Putin intenționeaza sa puna mana pe toata Ucraina, a declarat miercuri directorul Biroului de Investigații din Ucraina intr-o declarație pe Telegram . Forțele de aparare ucrainene au descoperit documentele…

- CNN relateaza ca din regiunea Herson din sudul Ucrainei, sub ocupatia rusa, a aparut un videoclip care arata o statuie a fostului lider sovietic Vladimir Lenin fiind reinstalata in orasul Nova Kakhovka (cum au facut-o deja unii, cu o zi in urma, la Henichesk). Imaginile arata statuia revolutionarului…

- Trupele rusești nu au reușit sa obțina caștiguri majore in ultimele 24 de ore, au transmis sambata serviciile secrete britanice. In pofida unei activitați sporite, forțele rusești nu au obținut caștiguri majore in ultimele 24 de ore, deoarece contraatacurile ucrainene continua sa le ingreuneze eforturile”,…

- Razboi in Ucraina, ziua 40. Trupele ruse s-au retras din mai multe zone ale Ucrainei, in timp ce fortele ucrainene descopera imagini de cosmar in locurile ocupate de rusi. Sute de civili au fost executati in orasele din regiunea Kiev. Intre timp, Rusia co

- Intr-un interviu pentru televiziunea naționala, Arestovici a avertizat ca vor urma „batalii grele” pentru sudul și estul Ucrainei, inclusiv Mariupol.In aceasta dimineața, a aparut informația ca Ucraina a recucerit orașele Bucha și Brovary.Forțele rusești s-au retras, de asemenea, de pe aeroportul esențial…

- Rusia a lansat 1.100 de rachete, de la inceputul razboiului in Ucraina, estimeaza Pentagonul. In teren nu sunt multe schimbari de la o zi la alta. Trupele din zona capitalei inca sunt la aproximativ 15 kilometri dinspre nord-vest și aproximativ 30 dinspre est. La Mariupol, rusii au continuat sa atace…

- Este a saptea zi de cand Rusia a invadat Ucraina. Parasutisti rusi au aterizat in Harkov. Cel putin 17 persoane au fost ucise marti si zeci au fost ranite, potrivit autoritatilor. Miercuri este programata o a doua runda de negocieri intre oficialii rusi si ucraineni, dupa ce primele discutii dintre…

- Razboi in Ucraina, ziua a șasea de bombardamente. A mai trecut o noapte peste Ucraina – insa cerul a fost luminat de rachete, trasoare și incendii. Armata rusa a incercuit orașul Herson . Kiev, Harkov și Ohtirca se afla sub focul artileriei și sub șenilele tancurilor. Mii de civili au trecut granițele…