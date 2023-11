Harta chiriilor de toamnă: Cele mai scumpe vs cele mai ieftine zone din marile orașe ale țării Prețurile au stagnat la nivelul pieței din Brașov in luna octombrie, iar Constanța conduce in clasamentul celor mai semnificative majorari ale chiriilor intr-un an. Iași și Timișoara se mențin orașe mai accesibile pentru cei care vor sa se inchirieze un apartament. “Segmentul chiriilor a continuat sa fie vedeta pieței rezidențiale si in luna octombrie, dupa inceperea anului universitar, iar acest lucru s-a intamplat in contextul in care cererea a crescut și pentru apartamentele scoase la vanzare. Bucureștiul rivalizeaza cu Clujul in ceea ce privește prețurile practicate și iși consolideaza poziția… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Piata inchirierilor de locuinte se mentine puternica la nivel national. Activitatea este efervescenta pe acest segment imobiliar, cu cerere la valori ridicate si preturi ce urmeaza traiectoria ascendenta cu care ne-am obisnuit pe parcursul anului 2023. Majorari ale preturilor au fost vizibile luna…

- Ilfov, Cluj, Timis, Brasov si Constanta sunt judetele campioane in ceea ce priveste numarul de locuinte noi livrate in 2022, fiecare dintre ele contorizand peste 4.000 de unitati puse pe piata.Iasi, Bihor si Sibiu se remarca si ele cu peste 2.000 de locuinte fiecare, aratand un potential mare de…

- Ce nu a reușit Bucureștiul, a facut Clujul și Timișoara. 40.000 de femei cu varste cuprinse intre 50-69 de ani din regiunile Nord-Vest și Vest au fost incluse intr-un program de screening regional pentru cancerul de san.

- Anul 2023 nu a fost unul ușor pentru cei aflați in cautarea unei locuințe, indiferent daca au vrut sa faca o achiziție sau doar sa inchirieze. Principalele doua obstacole din calea cumparatorilor au fost legate de scumpirea finanțarii și de numarul tot mai scazut de apartamente din care au avut de ales.…

- Asociația Aeroporturilor din Romania a publicat miercuri datele privind traficul pe aeroporturile din Romania, iar Sibiul a inregistrat in luna septembrie 52.324 pasageri, in condițiile in care in aceeași perioada a anului trecut foloseau Sibiul pentru a zbura peste 66.300 de pasageri. Scaderea este…

- Bucureștiul, Clujul și Iașiul se afla pe primele trei locuri atat la numarul vanzarilor, cat și la numarul inchirierilor de proprietați, conform celei mai recente analize realizata de Storia.ro. Cu toate acestea, in Cluj-Napoca proprietațile s-au tranzacționat mai lent decat media, anunțurile fiind…

- Chiriile solicitate pentru apartamentele din cele mai mari șase orașe ale țarii au continuat sa se majoreze in luna septembrie. Un avans semnificativ s-a inregistrat in Capitala, prețurile ajungandu-le din urma pe cele din Cluj-Napoca, oraș considerat pana acum cel mai scump.Potrivit analizei facute…

- „Noile rame feroviare vor avea un impact pozitiv asupra intregii retele de cale ferata din Romania. Sporirea frecventei si a confortului calatoriilor, precum si stimularea utilizarii trenurilor sunt importante pentru coeziunea teritoriala si sociala, facilitand accesul tuturor la locuri de munca si…