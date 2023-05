Stiri pe aceeasi tema

- Copie aproape la indigo dupa tragedia Prințesei Diana: Urmariți de paparazzi, Prințul Harry și Meghan, implicați intr-o urmarire 'aproape catastrofala'Prințul Harry și Meghan, urmariți de paparazzi, au fost implicați intr-o urmarire cu mașina „aproape catastrofala”. CITESTE SI Video | Imagini…

- Prințul Harry și Meghan Markle au implicați intr-o urmarire auto „aproape catastrofala” cu paparazzi, prin New York. Incidentul a avut loc dupa ce Meghan și Harry au participat marți la o ceremonie de decernare a unor premii la New York. The post Harry și Meghan Markle, intr-o "urmarire catastrofala"…

- Prințul Harry, soția sa, Meghan, și mama acesteia au fost implicați intr-o „goana aproape catastrofala cu mașina”, dupa ce ar fi fost urmariți de paparazzi pe strazile New York-ului, a declarat un purtator de cuvant al lui Harry, miercuri, conform Reuters și BBC.

- Ionuț Stroe este al doilea oficial liberal care vorbește public despre candidatura lui Nicolae Ciuca la alegerile prezidențiale din 2024. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe spune ca Nicolae Ciuca este in mod automat candidatul PNL la prezidentiale, transmite News.ro. ”Din punctul nostru de vedere,…

- Chiar daca religia este o materie opționala, aceasta poate fi inclusa intre probele examenului de Bacalaureat. Afirmația a fost facuta de purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu. „Propunerea BOR și a celorlalte culte din Romania ca elevii sa poata alege ca materie de examen…