Printul Harry si Meghan Markle au fost invitati, oficial, sa participe la incoronarea regelui Charles III, in ciuda conflictului deschis al celor doi cu reprezentații Casei Regale, a informat duminica The Sunday Times. Totuși, deși invitația este oficiala, cuplul, care a plecat in Statele Unite in 2020, nu a anuntat inca daca va face deplasarea in Marea Britanie, scrie AFP. Potrivit unui purtator de cuvant al celor doi citat de cotidianul britanic, Printul Harry „a primit recent un e-mail de la biroul Majestatii Sale in legatura cu incoronarea” lui Charles, in varsta de 74 de ani, care urmeaza…