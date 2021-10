Lidia Buble nu iși mai incape in piele de fericire, asta pentru ca blondina este intr-o relație cu actorul spaniol, Harlys Beccera. S-au tot vehiculat vrute și nevrute in jurul acesui subiect, insa in sfarșit artista a recunosc și și-a asumat relația cu proaspatul partener. Ei bine, acum ca sunt oficial un cuplu, iubitul Lidiei a venit chiar in Romania și i-a facut vedetei o vizita la Capitala. Oare relația lor trece la nivelul urmator și catareața il duce acasa pentru a-l prezenta parinților?