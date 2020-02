Harghita: Reprezentanţii firmei de recrutare a sri-lankezilor au venit în vizită la brutăria din Ditrău Muncitorii sri-lankezi, angajati la brutaria din Ditrau, au fost vizitati, marti, de reprezentantii firmei de recrutare prin intermediul careia au venit in Romania si au spus, referitor la situatia creata in localitate, ca oriunde in lume "oamenii sunt buni sau mai putini buni". Intr-o postare pe Facebook a firmei de recrutare se precizeaza ca acestia sunt linistiti si fericiti si ca doresc sa ramana la Ditrau. Totodata, reprezentantii firmei de recrutare au mai aratat ca, in urma discutiei avute cu reprezentantul brutariei, angajatorul sri-lankezilor, s-a decis sa se mearga mai departe cu plasarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

