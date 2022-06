Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii de cartofi din Harghita sunt indemnati de specialisti sa efectueze tratamente de prevenire a manei, intrucat se intrunesc toate conditiile climatice de temperatura si umiditate, favorabile aparitiei bolii. Directorul Directiei pentru Agricultura Harghita, Romfeld Zsolt, a declarat ca a…

Producatorii de cartofi din Harghita sunt indemnati de specialisti sa efectueze tratamente de prevenire a manei, intrucat se intrunesc toate conditiile climatice de temperatura si umiditate, favorabile aparitiei bolii.

- Accident pe strada Paltinișului din Baia Mare. Un copil de etnie rroma s-a angajat in traversarea strazii dintre mașinile parcate, fara sa se asigure. A fost surprins și accidentat de un autoturism condus de o femeie in varsta de aproximativ 25 ani. Șoferița a coborat imediat sa ii acorde primul ajutor…

- Potrivit Sindicatului Lucratorilor Postali care reprezinta aproximativ 18.000 de salariati , problemele invocate sunt legate , in principal de nivelul salarizarii , in conditiile in care pentru 80% din intregul personal , salariul net lunar este sub 1.700 lei, la limita traiului de subzistenta, in conditii…

- Minivacanta de 1 Mai constituie un motiv de bucurie si relaxare pentru cetateni care, profitand de acest weekend, vor face excursii, drumetii sau iesiri in mijlocul naturii. In aceste conditii, cand pericolul de incendiu este mai ridicat, pompierii urmaresc asigurarea condițiilor de siguranța din punct…

- Un proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale vizeaza sprijinirea cultivatorilor de cartofi printr-un ajutor de minimis de 200 de euro pe hectar cultivat. Beneficiarii trebuie sa utilizeze o suprafata cultivata cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv,…

- Prin hotararea Consiliului Local Luduș nr. 10/2022, aleșii locali au aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a parcarilor publice cu plata aflate pe raza orașului. Aceasta reglementare a fost impusa, in principal de creșterea numarului de autovehicule care se concentreaza in zona centrala…

- Targurile Cetații aduna la fiecare ediție producatorii locali care iși prezinta conștiincios cele mai bune produse realizate cu drag și spor. La ediția care s-a desfașurat in perioada 15-17 aprilie, ce a coincis cu Paștele Catolic, am intalnit cațiva dintre producatorii locali care folosesc natura ca…