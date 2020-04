Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii harghiteni au fost solicitati, luni seara, sa intervina pentru alungarea a trei ursi din curtea unui localnic din satul Bancu, comuna Ciucsangeorgiu, dar animalele nu au mai fost gasite in zona, la sosirea echipajului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Harghita,…

- Caz mai putin obisnuit inregistrat joi, 19 martie, in Neamt. Un barbat s-a electrocutat mortal pe un vagon de tren, in Gara Roman. Pompierii nemteni, solicitati sa intervina, nu au mai putut face nimic pentru a salva victima. “Pompierii romașcani au fost solicitați sa intervina pentru degajarea unei…

- Un barbat a fost saltat de polițiștii din Alba, joi, in jurul orei 11.30, din locuința sa, din centrul municipiului. Mașina personala, gasita cu sange, a bagat spaima in cetațeni, care au sunat la 112. Intervenție in forța, joi la Alba Iulia, pe strada Tudor Vladimirescu. Echipaje ale poliției, jandarmilor…

- Adolescenta in varsta de 15 ani din localitatea Horodnic de Sus, batuta cu biciul de catre iubitul ei și pusa sa stea in genunchi pe carbuni incinși a fost internata, luni dimineața, intr-un centru de primire in regim de urgența. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție, comisar ...

- Sambata seara, in jurul orei 21:30, un echipaj de jandarmerie aflat in patrulare pe raza Secției 3 poliție Galați a observat in fața unui cazinou aflat pe strada Oțelarilor un grup de persoane langa care se afla un barbat cazut. Jandarmii s-au apropiat moment in care au observat un barbat, de aproximativ…

- Un echipaj de jandarmerie, impreuna cu doi trecatori, a acordat primul ajutor unui barbat care avea o plaga deschisa la picior dupa ce fusese muscat de un pitbull, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Galati, Mircea Badin. Potrivit sursei citate, sambata…