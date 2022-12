Alimente livrate deloc sau de 10-20 de ori mai puțin decat necesarul, „cosmetizate” insa prin raportari false, așa arata realitatea ultimelor zile ale perioadei comuniste. Situația era cunoscuta și raportata zilnic la nivelul Securitații (poliția politica a regimului), dar nu avea cum sa le țina de foame celor care nu gaseau de mancare in magazinele alimentare. Mai multe documente recent desecretizate arata adevaratul nivel de aprovizionare a populației din intreaga țara, in ultimul an al dictaturii comuniste. Cum alimentele erau raționalizate și se distribuiau doar pe cartele, stocurile erau…