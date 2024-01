Haos total în București. Mijloacele de transport în comun din Capitală, blocate din cauza zăpezii ”Din cauza damburilor de zapada formate pe mai multe artere ale Capitalei, vehiculele STB inregistreaza blociri si stationari. Au fost dirijate mijloace de interventie pentru reluarea circulatiei in cel mai scurt timp”, a transmis, sambata, STB, intr-un mesaj pe reteaua de socializare X, fosta Twitter. Politistii locali din Bucuresti au verificat modul in care operatorii de salubritatea respecta obligatiile care le revin privind deszapezirea la nivelul municipiului Bucuresti si pentru depistarea zonelor in care exista posibilitatea depunerii de polei. ”In urma activitatilor desfasurate si a monitorizarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Din cauza damburilor de zapada formate pe mai multe artere ale Capitalei, vehiculele STB inregistreaza blociri si stationari. Au fost dirijate mijloace de interventie pentru reluarea circulatiei in cel mai scurt timp”, a transmis, sambata, STB, intr-un mesaj pe reteaua de socializare X, fosta Twitter.…

- Municipiul Targu Mureș se afla pe locul 16 in clasamentul localitaților care au atras cei mai mulți turiști in perioada ianuarie noiembrie 2023. Marile orase, aici fiind incluse Bucuresti, Brasov, Constanta, Cluj, Sibiu si Timisoara, au atras mereu cei mai multi turisti dintre toate destinatiile din…

- ”Urmare a conditiilor meteo nefavorabile, politistii locali din cadrul D.G.P.L.C.M.B. actioneaza pentru depistarea zonelor in care exista posibilitatea depunerii de polei (poduri, pante, rampe, pasaje si principalele artere de circulatie)”, anunta, luni seara, Primaria Capitalei. Potrivit acesteia,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca se dau bani pentru primariile din Romania care inca au sisteme de termoficare. Sunt vizate orașe mari precum București, Timișoara sau Brașov. In paralel, premierul a cerut ANRE sa faca anchete privind explozia prețurilor."Apropo de energie și de faptul ca a venit…

- O persoana a fost ucisa si o alta ranita intr-un atac cu cutitul la Paris, sambata seara. Incidentul a avut loc pe Quai de Grenelle, in arondismentul 15 din Paris, relateaza AFP. Ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, a scris despre atac pe platforma de socializare X, fostul Twitter: „Politistii…

- O scena halucinanta a avut loc joi dimineța in jurul orei 5 intr-o localitate din Brașov. Un barbat de 35 de ani a fost lovit de o mașina fix pe trecere ade pietoni din fața secției de poliție din localitate. Polițiștii au ieșit din secție și singurul lucru pe care l-au facut a fost sa constate faptul…

- Doi tineri din judetul Brasov sunt cercetati sub control judiciar pentru infractiunea de furt calificat, dupa ce au furat un caine din rasa ciobanesc de Bucovina din curtea unei case. In urma anchetei, politistii au gasit animalul in curtea unuia dintre suspecti, potrivit news.ro.Potrivit datelor furnizate…

- F.T. In timp ce fluidizau circulația pe DN1 E60, in zona orașului Comarnic, polițiștii Serviciului Rutier Prahova au fost sesizați de catre un tanar in varsta de 28 de ani, din București, ca ar fi avut un conflict cu un alt participant la trafic. Potrivit unei informari a IPJ Prahova, «in urma sesizarii,…